وجبة جديدة من تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية

2023-12-06 12:24:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بغداد / إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية في محافظة ديالى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية أعلنت أسماء وجبة جديدة من المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل بقانون رقم (57) لسنة 2015".

وأضاف أن "اللجنة الفرعية والتي يترأسها القاضي صالح سعيد انجزت معاملة (503) مستفيدا، لافتا إلى أن المبالغ المالية التي تم تخصيصها وتمويلها ستصرف عن طريق حسابات محافظة ديالى".