بغداد.. مقتل مدني باليوسفية والعثور على جثة مجهولة في الحسينية

2023-12-06 12:28:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، بمقتل مدني بهجوم مسلح بناحية اليوسفية في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحاً مجهولاً فتح النار على عجلة مدنية ضمن منطقة زراعية في ناحية اليوسفية مما اسفر عن مقتل صاحبها في الحال".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد الكرخ حيث تم نصب الكمائن واغلاق المنطقة"، مشيراُ الى "اعتقال الجاني وايداعه التوقيف تمهيدا للتحقيق معه".

وفي شأن منفصل قال المصدر إن "قوة امنية تتمكن من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مصاب بعدة اطلاقات نارية ومفارق للحياة ضمن قضاء الحسينية".

ولفت الى أن "الجثة نقلت الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها".