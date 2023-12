ضمن جولات المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي عضو مجلس المفوضين يتفقد مراكز التسجيل

2023-12-06 12:30:09 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقد عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة المتابعة والإشراف القاضي حسين عبد السادة ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح عددا من مراكز التسجيل في محافظة كركوك يوم الإثنين الموافق ٥ كانون الأول ٢٠٢٣. للاطلاع على سير عملهم للفترة الحالية لتوزيع البطاقة البايومترية للناخبين وأهم المعوقات التي تواجه العمل وآليات العمل ووضع الخطط

