انخفاض أسعار الذهب مع هبوط الدولار في بغداد و اربيل

2023-12-06 12:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (6 كانون الأول 2023) بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار مقابل الدينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 446 الف دينار، وسعر الشراء 442 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 416 الف دينار، وبلغ سعر الشراء412 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 515 ألف دينار ، وسجل عيار 22 بيع 475 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 455 ألف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.