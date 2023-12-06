2023-12-06 12:44:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

توقع الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، انخفاض أسعار النفط الى 70 دولارا، فيما أشار الى تأثير الدولار بهذا الانخفاض.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" إن "أسعار النفط انخفضت الى أدنى مستوى لها منذ 5 شهور"، مبينا أن "خام برنت انخفض الى 77 دولارا وخام غرب تكساس الى 72 دولارا بسبب الإحباط من حجم تخفيضات (أوبك +) البالغة 2.2 مليون برميل".

وأضاف أن "ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية طبقتها السعودية وروسيا"، مشيرا الى أن " الأسعار تأثرت بالمخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم".

وأشار الى أن "وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت، أمس الثلاثاء توقعاتها بشأن تصنيف الصين إلى سلبي من مستقر"، لافتا الى "تزايد المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليا وبشكل مستمر على المدى المتوسط والتقلص المستمر لقطاع العقارات".

وتابع الخبير الاقتصادي أن "مما زاد من الضغوط على أسعار النفط ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكية بنحو 594 ألف برميل"، مضيفا "كما ارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل، فضلا عن قوة الدولار التي تؤثر سلبيا على أسعار النفط".

ورجح المرسومي أن "تنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل".

وتباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت خسائر على مدى أربع جلسات، فيما تقيم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.

وبحلول الساعة 0438 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 77.21 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.28 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من يوليو/تموز في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأمريكي لأربعة أيام متتالية.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديدا للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.