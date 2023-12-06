2023-12-06 13:16:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حدد النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، اليوم الاربعاء (6 كانون الأول 2023)، ما اسماها الاشكاليات الثلاث في ملف امن المحافظة، فيما أشار إلى ان ديالى سجلت تزايدًا بمعدل الجرائم الغامصة.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" ملف امن ديالى يواجه سلسلة تحديات حقيقية يجب الانتباه لخطورتها لافتا الى ان ضعف البعد الاستخباري وعدم وجود نهاية للتحقيقات في الجرائم يرافقها اخفاقات في تحديد هوية من ينفذها ودوافعه هي اشكاليات رئيسية تلقي بظلالها على الوضع الامني وتدفع المواطن الى عدم الثقة بما يجري على الارض".

واضاف، إن" معدل الجرائم الغامضة في تزايد بديالى وهو ما يكشف عن وجود قيادات غير مؤهلة وعدم امتلاكها القدرة في كشف طلاسم مايحدث، مؤكدا بان عدم وجود نهايات واضحة للتحقيق تشجع على المزيد من الجرائم وهذا ما يحدث حاليا".

واشار العنبكي الى " ضرورة اعادة النظر في ملف امن ديالى وفق رؤية شاملة تكون شفافة لان تكرار الجرائم قد يقودنا الى تداعيات خطيرة لايمكن احتوائها خاصة مع قتل الكثير من المدنيين في جرائم مدانة".

ومساء يوم الخميس الماضي، أبلغ مصدر أمني نفّذ مجهولون هجوماً مزدوجاً بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية 25كم شمال شرق بعقوبة وقرية (العمرانية) ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصاً".

إلى ذلك أرسل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفد أمني كبير برئاسة قائد العمليات المشتركة وعدة قيادات أمنية إلى ديالى للتحقيق في حادثة العمرانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار العمليات الإرهابية.