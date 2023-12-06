تيار الحكيم يعلق على مهاجمة مقراته: الفوضى لن تعرقل الانتخابات

2023-12-06 14:54:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، على مهاجمة عدد من مقراته من قبل أنصار التيار الصدري، مؤكداً أن هذه الأعمال تريد عرقلة العملية الانتخابية.

وأقدم العشرات من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فجر اليوم الأربعاء، على اقتحام مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وإزالة وتمزيق صور مرشحي هذا التيار في بعض مناطق العاصمة بغداد.

وقال القيادي في التيار حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، إن "انتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها، ولا يوجد أي تأجيل لهذه الانتخابات، خصوصاً مجلس المحافظة هو مكمل لتشكيل الحكومة ومكمل لإدارة الدولة ولا يمكن إدارة الدولة إلا من خلال استكمال كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وأحد أهم عناصر الدولة بعد مجلس الوزراء هو مجالس المحافظات التي تشرف على أعمال ومشاريع الحكومات المحلية".

وأضاف أن "الانتخابات سوف تجري دون أي تأجيل ولا نهتم لأي محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية والانتخابات سوف تجري رغم كل تلك المحاولات، وبعض الأطراف السياسية بدأت تزور تصريحات وتزور مواقف لجهات سياسية أخرى من أجل خلق فوضى وتخلق الارباك في الساحة".

وأشار فدعم إلى أن "السوداني وحكومته والقوى السياسية واعون جيدا لما يحدث، وكل هذه المحاولات مكشوفة ومعروفة، وهناك ما يكافح هذه الأعمال غير الدستورية وغير القانونية وغير الأخلاقية التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لتعطيل العملية الانتخابية وتعطيل العملية السياسية، وهكذا أعمال تهدد السلم الأهلي وهي أعمال مرفوضة ولا يمكن الخضوع لها".