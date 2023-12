حول الخطط الامنية الموضوعة للانتخابات عضو مجلس المفوضين يزور قيادة عمليات كركوك

2023-12-06 15:10:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

ضمن الجولات الميدانية في محافظة كركوك زار رئيس وفد مفوضية الانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على ادارة مكتب انتخابات كركوك عضو مجلس المفوضين القاضي حسين عبدالسادة مقر قيادة عمليات كركوك، وكان في استقبال الوفد قائد العمليات اللواء الركن صالح حرز الخفاجي وذلك يوم الأربعاء الموافق 6/12/2023. وضم الوفد الزائر كل من معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون

