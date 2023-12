2023-12-06 15:10:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

نظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري/ شعبة العلاقات الانتخابية بالتعاون مع شعبة الاجراءات والتدريب في دائرة العمليات، ندوة تثقيفية وبرعاية السيد باسم البدري رئيس الهيئة في قسم التدريب والتطوير التابع للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وذلك يوم الأربعاء السادس من شهر كانون الأول الحالي. تحدث المحاضرون في الندوة عن الآليات المتبعة في إجراءات

The post مفوضية الانتخابات تنظم ندوة تثقيفية في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة. appeared first on IHEC Website.