ديالى ترصد زيادة ملحوظة بانتاج الحمضيات في 2023 وتحدد 3 أسباب مباشرة

2023-12-06 15:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة زراعة ديالى، اليوم الاربعاء (6 كانون الأول 2023)، تسجيل زيادة ملحوظة في انتاح الحمضيات خلال العام الحالي، فيما حددث ثلاثة أسباب مباشرة لهذا الزيادة.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" إنتاج الحمضيات من بساتين ديالى وصل الموسم الماضي الى اكثر من 33 الف طن فيما كان الانتاج للموسم الحالي اكثر من 42 الف طن وهي تمثل زيادة ملحوظة يرافقها جودة في الانتاجية".

واضاف، ان" زيادة انتاج الحمضيات تقف وراءها 3 اسباب مباشرة ابرزها قلة الافات الزراعية ونجاح خطط حماية ما تبقى من بساتين ديالى من شبح الجفاف بالاضافة الى تحسن الاجواء المناخية التي اسهمت في زيادة الانتاج".

واشار المندلاوي الى ان" الانتاج جيد ولكن لايعكس القدرة الحقيقية لبساتين ديالى خاصة مع تضرر اجزاء كبيرة منها بعد 2003 بسبب الجفاف والافات الزراعية والتجريف".