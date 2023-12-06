2023-12-06 15:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

● يجري الان ...

وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،

يرعى توقيع عقداً ستراتيجياً ضمن إتفاقية مباديء بين شركة سيمنز الالمانية ، ونقل الفرات الأوسط ،

لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية بإنشاء خمسة محطات تحويلية ذات الضغط الفائق جهد ٤٠٠ _ ١٢٣ kv ، وبسعة كلية ٧٥٠٠ mva في محافظات ( بغداد _ البصرة _ كربلاء المقدسة ، النجف الأشرف _ ديالى ) ،

● العقد يعتبر الأول من نوعه حيث يتم نصب ٦ محولات قدرة رئيسية بكل محطة ، بسعة ١٥٠٠ mva ،

ستحقق الوثوقية والأستقرارية المطلوبة بالشبكة الكهربائية ، وتُحسن مستويات الفولتيات ، وتتكفل بإتاحات مناسبة لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء .

بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء

الاربعاء ٦ كانون الأول ٢٠٢٣