الكهرباء توقع عقداً بين سيمنز الالمانية ونقل الفرات الأوسط لأنشاء 5 محطات تحويلية
2023-12-06 15:50:02 - المصدر: الفرات نيوز
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وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،
يرعى توقيع عقداً ستراتيجياً ضمن إتفاقية مباديء بين شركة سيمنز الالمانية ، ونقل الفرات الأوسط ،
لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية بإنشاء خمسة محطات تحويلية ذات الضغط الفائق جهد ٤٠٠ _ ١٢٣ kv ، وبسعة كلية ٧٥٠٠ mva في محافظات ( بغداد _ البصرة _ كربلاء المقدسة ، النجف الأشرف _ ديالى ) ،
● العقد يعتبر الأول من نوعه حيث يتم نصب ٦ محولات قدرة رئيسية بكل محطة ، بسعة ١٥٠٠ mva ،
ستحقق الوثوقية والأستقرارية المطلوبة بالشبكة الكهربائية ، وتُحسن مستويات الفولتيات ، وتتكفل بإتاحات مناسبة لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء .
بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء
الاربعاء ٦ كانون الأول ٢٠٢٣