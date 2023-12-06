احصائية بالأرقام.. المدارس الجديدة المنجزة والمعاد ترميمها لعام 2023
2023-12-06 15:54:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
المدارس الجديدة المنجزة والمعاد ترميمها لعام 2023
بغداد
بناء جديد 82
ترميم وإضافات 583
نينوى
بناء جديد 105
ترميم وإضافات 207
المثنى
بناء جديد 19
ترميم وإضافات 56
ديالى
بناء جديد 17
ترميم وإضافات 44
بابل
بناء جديد 49
ترميم وإضافات 111
الديوانية
بناء جديد 12
ترميم وإضافات 138
كربلاء المقدسة
بناء جديد 22
ترميم وإضافات 155
ذي قار
بناء جديد 130
ترميم وإضافات 80
الأنبار
بناء جديد 79
ترميم وإضافات 169
البصرة
بناء جديد 24
ترميم وإضافات 15
صلاح الدين
بناء جديد 61
ترميم وإضافات 122
واسط
بناء جديد 28
ترميم وإضافات 134
النجف الأشرف
بناء جديد 17
ترميم وإضافات 79
ميسان
بناء جديد 44
ترميم وإضافات 64
كركوك
بناء جديد 32
ترميم وإضافات 244
المجموع الكلي بعموم العراق
البناء الجديد 721 مدرسة
الترميم والإضافات 2201 مدرسة