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احصائية بالأرقام.. المدارس الجديدة المنجزة والمعاد ترميمها لعام 2023

احصائية بالأرقام.. المدارس الجديدة المنجزة والمعاد ترميمها لعام 2023
احصائية بالأرقام.. المدارس الجديدة المنجزة والمعاد ترميمها لعام 2023
2023-12-06 15:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

المدارس الجديدة المنجزة والمعاد ترميمها لعام 2023

بغداد
بناء جديد 82
ترميم وإضافات 583

نينوى
بناء جديد 105
ترميم وإضافات 207

المثنى
بناء جديد 19
ترميم وإضافات 56

ديالى
بناء جديد 17
ترميم وإضافات 44

بابل
بناء جديد 49
ترميم وإضافات 111

الديوانية
بناء جديد 12
ترميم وإضافات 138

كربلاء المقدسة
بناء جديد 22
ترميم وإضافات 155

ذي قار
بناء جديد 130
ترميم وإضافات 80

الأنبار
بناء جديد 79
ترميم وإضافات 169

البصرة
بناء جديد  24
ترميم وإضافات 15

صلاح الدين
بناء جديد 61
ترميم وإضافات 122

واسط
بناء جديد 28
ترميم وإضافات 134

النجف الأشرف
بناء جديد 17
ترميم وإضافات 79

ميسان
بناء جديد 44
ترميم وإضافات 64

كركوك
بناء جديد 32
ترميم وإضافات 244

المجموع الكلي بعموم العراق
البناء الجديد 721 مدرسة

الترميم والإضافات 2201 مدرسة


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