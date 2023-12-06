بعد "القسم المتين".. الأمن النيابية تتحدث عن اتساع المعركة ضد القوات الأمريكية

2023-12-06 15:56:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو لجنة الأمن النيابية النائب حسين العامري، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، بأن دائرة استهداف القواعد الامريكية ستتسع في الفترة المقبلة.

وقال العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لكل فعل ردة فعل ونتوقع ان تزيد الفصائل المسلحة من دائرة استهداف القواعد الامريكية خارج الحدود العراقية في الفترة المقبلة".

واضاف، ان "لجنته تحركت فعليا عقب استهداف الطيران الامريكي تشكيلات الحشد الشعبي اكثر من مرة من خلال مفاتحة السوداني باعتبار ماحصل انتهاك للسيادة الوطنية بالاضافة الى مطالبة وزارة الخارجية باعتبارها جزءا من الكابينة الحكومية ان توضح حقيقة المشهد بما مايحصل تجاوز وانتهاك صارخ".

واشار الى ان "قصف اي وحدة امنية عراقية مرفوض ويمثل تجاوزا للسيادة"، لافتا الى ان "ماتقوم به امريكا سيزيد من تعقيد المشهد في الشرق الاوسط ودائرة استهداف مصالحها ستزداد حتما وفق الوقائع".

واستهدف طيران امريكي مسيّر يوم الأحد الماضي، مقرا لعناصر منضوية في حركة النجباء في كركوك، ما ادى لسقوط 5 شهداء واصابة 3 اخرين.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول امريكي قوله ان الضربة جاءت استباقية لمجموعة كانت تتحضر لقصف اهداف امريكية بالطيران المسير والصواريخ.

من جانبه، قال الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، في تغريدة له "قسما بالايتام وبدموع الأمهات الثكالى وقلوب ذويهم المستعرة ودماء الشهداء الزاكيات ستدفعون ثمن جريمتكم باهظا”.

وتابع الكعبي قائلاً: “العراق عراقنا والارض ارضنا ايها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريبا من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد”.







