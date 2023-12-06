العبودي يكرم عميد طب الأسنان في جامعة بغداد ويثمن مركزها التنافسي بتصنيف شنغهاي

2023-12-06 16:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي عميد كلية طب الأسنان في جامعة بغداد الدكتور رغد عبد الرزاق محمد بمناسبة تسجيلها مركزا تنافسيا غير مسبوق في تصنيف شنغهاي للموضوعات.

وحث وزير التعليم على أهمية المضي في تعزيز نتائج المؤسسات التعليمية العراقية في التصنيفات العالمية ولاسيما على صعيد البرامج التخصصية التي تمهد الطريق إلى الاعتماد الدولي وتجسد متطلبات الجودة في بيئة التعليم الطبي لافتا الى أن العراق وجامعاته التي حققت المرتبة السابعة والثلاثين على مستوى العالم جديرة بتحقيق المزيد من مساحات التميز الأكاديمي.

وثمن جهود كلية طب الأسنان في جامعة بغداد وطواقمها التي حققت المركز (201-300) في تصنيف شنغهاي العالمي للموضوعات (global ranking of academic subjects) للعام 2023 في تخصص (dentistry & oral sciences).