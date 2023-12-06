السوداني يؤكد حرص الحكومة على الوضع المعيشي لجميع العراقيين في جميع محافظات

2023-12-06 16:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافيل طالباني.

وشهد اللقاء التباحث في مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وفق أولوياته الخدمية والتنموية والاقتصادية، وسبل دعم القوى السياسية لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على الوضع المعيشي لجميع العراقيين في جميع محافظات العراق، إلى جانب اهتمامها للارتقاء بالواقع الخدمي، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في الأحوال الاجتماعية، وتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.