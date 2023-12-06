وزير النفط: نجحنا باستثمار الغاز في ميسان بطاقة 300 مقمق وذي قار 200 مقمق

2023-12-06 16:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزير النفط خلال افتتاحه مؤتمر العراق للنفط والغاز:

▪️متابعة رئيس الوزراء ساهمت في تسريع وتعجيل تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب

▪️الحكومة والوزارة نجحا في تنفيذ عقود استثمار الغاز مع توتال العالمية بطاقة 600 مقمق والحلفاية في ميسان بطاقة 300 مقمق وذي قار 200 مقمق الى جانب استثمار الغاز في حقل بن عمر في البصرة بطاقة 150 مقمق

▪️شركة غاز البصرة تقوم بتنفيذ. خططها الواعدة باستثمار الغاز من ثلاثة حقول نفطية وحققت قرابة 1000 مقمق

▪️تمت إضافة 200 مقمق بعد افتتاح محطة استثمار الغاز في حقل الرميلة ومن المؤمل ان تضاف كمية 200 مقمق في نهاية الفصل الاول من العام المقبل بعد تشغيل المحطة الثانية ضمن المشروع

▪️شركة غاز البصرة تسهم في إيقاف حرق الاف الاطنان سنوياً من الملوثات

▪️العراق ملتزم باتفاق باريس وحقق التزامه ضمن سقف الالتزام المطلوب

▪️مشروع طرح سندات الكاربون في شركة نفط الوسط تجربة واعدة ومتفردة في المنطقة

▪️جولات التراخيص مشاريع واعدة لتعزيز الانتاج الوطني من النفط والغاز