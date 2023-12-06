السوداني وطالباني يبحثان "قضايا وملفات وطنية" وسير تنفيذ البرنامج الحكومي

2023-12-06 16:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني.

كما ناقشا الطرفان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وفق أولوياته الخدمية والتنموية والاقتصادية، وسبل دعم القوى السياسية لتحقيق هذه الأهداف".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على الوضع المعيشي لجميع العراقيين في جميع محافظات العراق، إلى جانب اهتمامها للارتقاء بالواقع الخدمي، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في الأحوال الاجتماعية، وتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.