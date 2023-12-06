المندلاوي: العراق استعاد دوره المحوري وانطلق بمرحلة الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي

2023-12-06 16:40:02 - المصدر: الفرات نيوز







استقبل السيد محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، بمكتبه اليوم الاربعاء (6 كانون الأول 2023)، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، السيد (محمد صادق السنجراني)، والوفد البرلماني المرافق له، بحضور سفير بلادهم لدى بغداد السيد (محمد زيشان احمد)، والنائب السيد علي الساعدي، ووكيل وزارة الخارجية السيد محمد بحر العلوم، ورئيس دائرة اسيا واستراليا السيد دياري مجيد.

وبحث المندلاوي مع سنجراني، تفعيل مذكرات التفاهم البرلمانية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والعسكرية والثقافية، موضحاً أهمية هذا الشأن في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما اكد ان العراق استعاد عافيته ودوره المحوري بعد الانتصار على داعش وانطلق بمرحلة الإعمار والانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي.

وجدد رئيس المجلس، مطالبته بضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني يومياً بحق أهالي قطاع غزة، مبيناً ان موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية، وقد عبّر عنها في مؤتمرات البرلمانات العربية والاسيوية والمحافل الاقليمية والدولية.

وابدى السيد السنجراني، تفاؤله برئاسة المندلاوي لمجلس النواب والاتحاد البرلماني العربي بالإنابة كونها ستساهم في تعزيز اسس التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكداً ان العراق مصدر الثقافة الإسلامية ومجمع العلم في العالم، وان عدد الزوار الباكستانين القادمين لتأدية الزيارة الدينية في تزايد مستمر، معلناً عن منح زمالات دراسية للطلبة العراقيين.