الميناء يحقق الفوز على النجف في دوري نجوم العراق لكرة القدم

2023-12-06 16:48:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن نادي الميناء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق النجف، يوم الأربعاء، في ختام منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وجرت المباراة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدفين لهدف للنجف، سجل النجف أولاً عند الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب يونس حمود، وفي الدقيقة 44 عادل فريق الميناء عن طريق اللاعب كرار جعفر، وتمكن نادي الميناء من تسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 45+3 عن طريق اللاعب سجاد علاء.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها رغم محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الميناء وخطفه ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه النجف.

وأكمل الميناء الشوط الثاني من المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين والنجف بعشرة لاعبين بعد طرد لاعباً واحداً.

وكان من المقرر أن تقام مباراة القوة الجوية والحدود اليوم الأربعاء لكنها تأجلت إلى يوم 12 من الشهر الجاري، في ختام الجولة السابعة لمنافسات دوري نجوم العراق.