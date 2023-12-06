تراجع إنتاج "أوبك" خلال الشهر الماضي لضبط السوق النفطية

2023-12-06 16:54:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، عن تراجع إنتاج النفط للدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في أول انخفاض من نوعه منذ شهر تموز/ يوليو، وذلك بسبب قلة الصادرات الواردة من بعض دول المنطقة ومنها العراق لضبط واردات السوق النفطية.

وأظهرت نتائج مسح أجرته وكالة "رويترز" أن تراجع الإنتاج جاء بسبب انخفاض الشحنات من العراق ونيجيريا مع استمرار التخفيضات من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح أن "أوبك" ضخت 27.81 مليون برميل يومياً، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وارتفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، أمس الأول الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط في "أوبك+" يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

وأكد الوزير أن تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيتم الالتزام بها بشكل كامل، مشيرا إلى أن نصفها تقريبا يأتي من السعودية.

واتفق كبار منتجي النفط في "أوبك+" الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.