محمد عماد: لا صحة لوجود قائمة أولية من 50 لاعبا للمنتخب الوطني

2023-12-06 18:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسومينفى المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الأربعاء، وجود قائمة أولية من 50 لاعبا للمنتخب الوطني، فيما كشف عن استعدادات المنتخب لخوض منافسات أمم آسيا.وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إنه "لا يوجد هنالك معسكر داخلي للمنتخب الوطني في محافظة البصرة نهاية الشهر الحالي"، مشيرا الى أن "لاعبي المنتخب سيتجمعون في مدينة دبي الاماراتية في الثاني من شهر كانون الثاني المقبل للدخول في معسكر تدريبي يتخلله إجراء مباراة تجريبية مع الشمشون الكوري في السادس من الشهر نفسه ، قبل ان يشد الرحال الى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات أمم آسيا" .ونفى عماد أن "يكون المدرب كاساس قد أصدر قائمة أولية من 50 لاعبا يتم تداولها حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا الى أن "المدرب الاسباني سيراقب وضع لاعبينا حتى الـ 11 من الشهر الحالي قبل ان يرسل القائمة الأولية الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الـ 12 منه".وأوضح أن "كاساس يتواصل مع لاعبي منتخبنا الذين يلعبون في دوريات الدول الإسكندنافية من أجل استمراريتهم في التدريبات مع بعض الفرق هناك ، بعد أن انتهت منافساتهم هناك وحصلوا على راحة نهاية الموسم " .وبشأن اللاعب منتظر الماجد ، بين أن "اللاعب سيكون من ضمن خيارات المدرب كاساس في بطولة كأس آسيا المقبلة ، ومن المؤمل ان يكون اسمه من ضمن القائمة الأولية بانتظار موافقة الاتحاد الدولي على نقل ملفه من الاتحاد السويدي الى العراقي".