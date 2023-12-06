الاتحاد الوطني يعلن الاتفاق على ثلاث نقاط مع الديمقراطي الكوردستاني

2023-12-06 18:12:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيره، اليوم الاربعاء، انه حزبه والديمقراطي الكوردستاني متفقان على حماية كيان اقليم كوردستان وبقاء قوات التحالف الدولي وزيادة التنسيق مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.

وقال بيره في تصريحات للصحفيين من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، ان الحزبين الكورديين الرئيسين متفقان على تلك النقاط الثلاث، لافتا الى الحاجة مازالت مستمرة لقوات التحالف الدولي.

وأضاف بيره، أن رئيس الاتحاد الوطني طالب رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بمعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم، موضحاً في الوقت ذاته، أن مطالب المدرسين والمعلمين بحقوقهم أمر مشروع، إلا أن صيغة التعبير عن احتجاجاتهم غير مناسبة.

وتابع بيره، ان اقليم كوردستان والعراق مازال بحاجة الى تواجد القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي، لان مشكلة الخلايا النائمة لتنظيم داعش مستمرة حتى الآن.

وعن أزمة رواتب موظفي الإقليم، أشار بيره، إلى أنه يتفهم القلق من مشكلة الرواتب ويأمل حلها بأسرع وقت ممكن، لافتا الى ان الاساتذة الذين يقاطعون الدوام لهم مطالب مشروعة إلا أن طريقة تعبيرهم عن الاحتجاج ليست صحيحة.

وأوضح بيره انه في اجتماع رئيس الاتحاد الوطني مع رئيس الحكومة الاتحادية تباحث الجانبان حول الرواتب والميزانية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين واقليم كوردستان وان تأخير الرواتب أكثر من ذلك أمر سيء.

وأضاف أن أحد مطالب رئيس الاتحاد الوطني كان زيادة المساعي لتحسين الخدمات للمواطنين وحل مشكلة الرواتب.

وبشان اجتماعات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوضح بيره أن حزبه والديمقراطي متفقان على ثلاثة مسائل أهمها حماية كيان الاقليم ومنع محاولات تقليص هذا الكيان.