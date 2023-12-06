2023-12-06 18:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخب ناشئة العراق مع مضيفه المنتخب الأردني بهدف واحد لكل منهما في مباراة ودية تجريبية تدخل ضمن تحضيراته للمشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا في سلطنة عُمان.

وانطلقت المباراة في ملعب الأمير حسين في مدينة السلط الأردنية عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء .

ويشارك منتخب العراق ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم والتي ستقام في مدينة صلالة بسلطنة عُمان للفترة من العاشر ولغاية 20 من الشهر الحالي.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.

وكان منتخب ناشئة العراق، تعادل مع نظيره الأردني سلبياً من دون أهداف في مباراة تجريبية أولى جرت في الاردن الاحد الماضي .