المفوضية: إكمال جميع الاستعدادات الانتخابية والخطة الأمنية انتهت- عاجل

2023-12-06 18:16:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، (6 كانون الأول 2023)، عن إكمال جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الثامن عشر من كانون الأول للعام الجاري.

وأكدت المفوضية للوكالة الرسمية، ان "هناك إقبال كبير على مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وكذلك مراقبي الكتل".

ولفتت الى ان "بعض مكاتب المحافظات للمفوضية استنفذت باجات المراقبة ما يؤكد أن الإقبال الكبير".

ونوهت المفوضية الى "إكمال وضع الخطة الأمنية بشكل نهائي لتأمين المراكز الانتخابية التي ستخضع لثلاثة أطواق أمنية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.