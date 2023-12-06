الاتحاد القطري يعلن انهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الأول كارلوس كيروش

2023-12-06 18:26:11 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش تدريب المنتخب الوطني.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين"وقدم الاتحاد "بخالص الشكر والتقدير لكارلوس كيروش على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية"، متمنيا له "التوفيق في مسيرته المقبلة".