وزير الداخلية يوجه بتطوير منظومة الاتصالات لمتابعة المهربين والمتسللين

2023-12-06 18:34:06 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتطوير منظومة الاتصالات لمتابعة المهربين والمتسللين.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً أمنياً للاستماع الى الإيجاز السنوي لعام 2023 لقيادة قوات الحدود والرؤية المستقبلية، بحضور عدد من القادة في الوزارة، حيث تمت مناقشة الإنجازات الكبيرة التي قامت بها القيادة خلال هذا العام في تأمين الحدود من خلال بناء مخافر ونصب كاميرات حرارية وجدران كونكريتية وأسلاك شائكة وخنادق وغيرها".وأكد الشمري، بحسب البيان، أن "الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا حماية حدود بلدنا، مشدداً على تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المناطق والقرى الحدودية وكشف أوكار المهربين".وتابع البيان أن "الوزير وجه القادة بالمتابعة الدقيقة لمنسوبيهم في المخافر الحدودية والاهتمام بأرزاقهم ومنامهم واستثمار الموارد بالشكل الصحيح، فضلاً عن متابعة كاميرات المراقبة وتطوير منظومة الاتصالات والعمل على تجهيز القيادات بأجهزة تخصصية لمتابعة المهربين والمتسللين عبر الحدود".