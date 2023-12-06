الرافدين يعلن إطلاق الاصدارية الثانية لسندات إعمار

2023-12-06 18:46:05 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، إطلاق الاصدارية الثانية لسندات إعمار.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "عملا بتوجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي طرح مصرف الرافدين الاصدارية الثانية من سندات إعمار للمواطنين وبنفس الآلية السابقة للاصدارية الأولى".وبين المصرف أن "إتاحة بيع السندات يبدأ من تاريخ 28/11/2023 ولغاية 28/12/2023 لتكون بفئتين:- سند فئة 500.000 دينار بفائدة سنوية 6 بالمئة تدفع كل ستة أشهر لأجل سنتين.- سند فئة 1.000.000 دينار بفائدة سنوية 8 بالمئة تدفع كل ستة أشهر لأجل أربع سنوات".وأشار إلى أن "الشخص الراغب بشراء السندات عليه أن يقدم طلبا مباشرا إلى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الأصولية".وأوضح أنه "سيتم إعطاء المشتري إيصالا من قبل المصرف مقابل ما دفعه من مبلغ لشراء السند حيث يحتفظ المشتري بهذا الإيصال إلى حين إعداد السند ويقوم المشتري بجلب الإيصال المذكور إلى المصرف لاستلام السند بعد إعداده".وذكر أن "تداول السندات يتم في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء بالإضافة إلى ذلك تكون فترة تقادم السند 10 سنوات بعد الاستحقاق ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة المالية لافتا إلى أن شراء وتداول السندات المطروحة (سندات إعمار) معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023".