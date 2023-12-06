2023-12-06 18:46:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ بعد سلسلة هجمات طالت مقاره في بغداد وديالى من قبل أنصار التيار الصدري، وعدّ ذلك "استفزازاً غير مقبول".

وجدد التيار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إدانتَهُ لهذه التصرفات الاستفزازية غير المبررة وغير المسؤولة"، وقال إن "هذه الممارسات المرفوضة تأتي رداً على دعوة تيار الحكمة الى تكثيف المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المحلية".

وأضاف أنَّ "هذه التصرفات تمثلُ ترويعاً للمواطنين وتهديداً لأمنهم المجتمعي والسلمي سعياً لتقليل مشاركتهم في الانتخابات المحلية التي دعا تيار الحكمة مراراً الى تعزيزها وما يزال يؤكد الدعوةَ إليها والعزيمةَ على خوضها بأمانةٍ وإخلاص ومسؤولية".

وأشار التيار إلى "سلوك الطرق والآليات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية مقرونةً بشواهدها في ملاحقة المعتدين والمتجاوزين لنيلهم جزاءهم القانوني"، داعياً الأجهزة الأمنية إلى أن "تأخذ دورها الكامل وواجبها في التصدي لهذه الاعتداءات وملاحقة المسيئين الذين قاموا بها، حفاظاً على معالم الدولة والسلم الأهلي والأصول والأعراف".

وشدد تيار الحكمة على "أهمية إجراء انتخابات (مجالس المحافظات) في موعدها الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".

وأمس الثلاثاء، هاجم عدد من أنصار التيار الصدري يحملون صوراً للصدر ويهتفون بشعارات "صدرية"، مقرات لتيار الحكمة في بغداد وديالى عقب تغريدة للقيادي في الحكمة "بليغ أبو كلل"، وصف فيها الصدريين بـ"الخوارج"، غير أنه قال إنها مزورة لاحقاً.