2023-12-06 18:48:04 - المصدر: وكالة تقدم

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً خاصاً لكبار القادة من التشكيلات الأمنية المختلفة. وشدد القائد العام، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد، والتصدي لأية محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض …