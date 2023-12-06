وزير العدل ووفد الاتحاد الكردستاني يناقشان أهم القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم

2023-12-06 18:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وزير العدل خالد شواني والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين، اليوم الأربعاء، أهم القضايا المتعلقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني أستقبل، في مكتبه الرسمي ، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول مناقشة أهم القضايا المتعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وسبل تعزيز عملية بناء وتطوير العملية السياسية والنظام الديمقراطي الاتحادي وحماية المصالح العليا للشعب العراقي لكل مكوناته".وتابع، أن "وفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني أكد على بذل المزيد من الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع حكومة الإقليم".