اتحاد الكرة ينفي عدم تسديده المبالغ المالية المتعلقة بسكن مدرب المنتخب الوطني

2023-12-06 19:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

يستغرب الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم الأخبارَ المُتناقلة في وسائلِ الإعلام عن عدمِ تسديده المبالغ الماليّة المُتعلقةِ بقضيةِ سكن مدرب المنتخب الوطنيّ وملاكه المساعد.

ويؤكد الاتحادُ على ضرورةِ توخي الدقة والموضوعيّة في نقل المعلومة، والتأكُّد منها قبل نشرها في مختلفِ وسائل الإعلام.

ويبيّن الاتحادُ أنه يتعاملُ بمصداقيةٍ مع جميع الأطرافِ التي أبرمت معه العُقودَ في وقتٍ سابقٍ، بضمنها عقودُ الإيجار المُتعلقة بسكنِ الملاك التدريبيّ الإسبانيّ، وإن جميع المبالغ تمّ تسديدها منذ وقتٍ سابقٍ، ولمدة ستة أشهر كاملة.

ويأمل الاتحادُ من الجميع التعاون والعمل بطريقةٍ تسهم في إرساءِ قواعد سليمةٍ، والابتعاد عن الدخولِ في متاهاتٍ تربكُ الوسط الرياضيّ، في الوقت الذي يتطلب من الجميع المُساندة والدعم للمُنتخبِ الوطنيّ الذي تنتظره العديدُ من الاستحقاقاتِ الدوليّة.