اتحاد الكرة العراقي ينفي عدم تسديد مبالغ سكن مدرب المنتخب الوطني

2023-12-06 19:18:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء تسديد جميع المبالغ الخاصة بسكن مدرب المنتخب الوطني ومساعديه، لمدة ستة أشهر كاملة، نافياً الأخبار التي تحدثت عن عدم تسديده لتلك المبالغ.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نستغرب الأخبارَ المُتناقلة في وسائلِ الإعلام عن عدمِ تسديده المبالغ الماليّة المُتعلقةِ بقضيةِ سكن مدرب المنتخب الوطنيّ وملاكه المساعد"، مؤكداً على "ضرورةِ توخي الدقة والموضوعيّة في نقل المعلومة، والتأكُّد منها قبل نشرها في مختلفِ وسائل الإعلام".

وبيّن الاتحادُ أنه يتعامل بـ"مصداقيةٍ مع جميع الأطرافِ التي أبرمت معه العُقودَ في وقتٍ سابقٍ، بضمنها عقودُ الإيجار المُتعلقة بسكنِ الملاك التدريبيّ الإسبانيّ، وإن جميع المبالغ تمّ تسديدها منذ وقتٍ سابقٍ، ولمدة ستة أشهر كاملة".

ودعا الاتحادُ الجميع لـ"التعاون والعمل بطريقةٍ تسهم في إرساءِ قواعد سليمةٍ، والابتعاد عن الدخولِ في متاهاتٍ تربكُ الوسط الرياضيّ، في الوقت الذي يتطلب من الجميع المُساندة والدعم للمُنتخبِ الوطنيّ الذي تنتظره العديدُ من الاستحقاقاتِ الدوليّة".