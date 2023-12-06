السوداني يصدر عدة توجيهات لتأمين المراكز الانتخابية

2023-12-06 19:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

توجيهات القائد العام للقوات المسلحة القائد واضحة الى الاجهزة الامنية بتأمين المراكز الانتخابية وكذلك تأمين وصول الناخب الى المركز الانتخابي هذا من جانب

من جانب اخر ايضا لدينا عمل من خلال اعداد الخطط الامنية الخاصة بالانتخابات والتي تسمح بمراجعة وتدقيق كل الاجراءات التي اتخذتها القوات الامنية فيما يخص تنسيق القطاعات والاطواق الامنية الخاصة بها.

هناك تعليمات وتوجيهات من القائد العام ستكون هي الاساس في العمل ولذلك نحن نعمل من خلال خلية الاعلام الامني ايضا بالتعاون مع القنوات الاعلامية بالتدقيق على هذا المجال

التوجيهات والوصايا والقانون واضح في هذا المجال ولذلك القوات الامنية دائما تتعامل وفق القانون ووفق الضوابط التي تمليها عليه القوانين وتوجيه القائد العام وتوجيه رئيس مجلس القضاء الاعلى ايضا واضح وتوجد خطط لمتابعة مواضيع الاعتداءات ان حصلت ومستمرين في زياراتنا لمحافظات العراق لمتابعة الاجراءات الامنية للانتخابات ما يهمنا هو توفير انتخابات وتوفير اوقات واجواء امنة للانتخابات

اللواء تحسين الخفاجي

رئيس خلية الاعلام الامني