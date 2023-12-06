التجارة تناقش إجراءات الإسراع باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية

2023-12-06 19:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واعناقشت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إجراءات الإسراع باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية.وقال بيان لإعلام التجارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وكيلا وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري والشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ترأسا اجتماعاً ضم مدراء الإدارات العامة في دائرتي الرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة وشركة تصنيع الحبوب وأقسام تقنية المعلومات والتموين والحاسبة نوقش خلاله آلية العمل باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية وتبسيط الإجراءات".وأضاف البيان، أنه" تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري بحسم ملف أتمتة البطاقة التموينية لبقية محافظات العراق جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات برنامج البطاقة التموينية الالكترونية خلال الفترة القادمة ووفق السقف الزمني المحدد لها في البرنامج الحكومي من أجل اختزال الروتين والمراجعات وتبسيط الإجراءات".