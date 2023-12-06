2023-12-06 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ الشلامجة.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافرين أجنبيين بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة بوزن يقارب (400) غرام".وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من قبل منتسبي مركز شرطة الكمارك ومنتسبي مديريتنا قوة حماية المنفذ ومكتب جهاز المخابرات الوطني، حيث تم إحباط تهريبها وإدخالها البلد"، مشيرة الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".