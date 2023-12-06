التعادل الإيجابي يحسم مباراة منتخب الناشئين مع نظيره الأردني

2023-12-06 20:34:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحسم التعادل الإيجابي1-1، اليوم الأربعاء، مباراة منتخب الناشئين مع نظيره الأردني تحضيرا لبطولة اتحاد غرب آسيا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن" منتخب الناشئين تحت 17 عاما ، تعادل اليوم ، مع نظيره الأردني 1 -1 ، في المباراة التي جرت في ملعب الأمير حسين بمدينة السلط الاردنية تحضيرا لبطولة اتحاد غرب آسيا التي تضيفها مدينة صلالة بسلطنة عمان للفترة من 11 ولغاية 20 من الشهر الحالي".وأضاف، أن" منتخبنا قد دخل معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية استمر اسبوعا وتخلله إجراء مباراتين أمام منتخب ناشئي الأردن انتهت بذات النتيجة 1 / 1 ".وأشار الى أن"مجموعة العراق في بطولة اتحاد غرب آسيا تضم منتخبات ، عمان ولبنان واليمن ".