التعليم تطلق بوابة النقل لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين على هذه القناة

2023-12-06 20:38:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إطلاق بوابة النقل لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023".وأوضحت، أن "الطلبة المقبولين خارج محافظة سكناهم يتاح لهم النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم شريطة أن لا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الأدنى للقبول في الكلية/القسم المراد الانتقال اليه عن خمس درجات".وأشارت الى أن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تبين أن تفعيل الأرقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه ضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية وكليتي الإمام الكاظم (عليه السلام) وكلية الإمام الأعظم، يكون إلكترونيا من خلال الجهة التي ينتسب اليها التدريسي عبر بوابة الدراسات (​www.dirasat-gate.org​​​)، فيما يكون تفعيل الأرقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية ضمن ملاك مقر الوزارة والجامعات الأهلية وأصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه فقط) من منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا من خلال مراجعة الوزارة مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة والواردة في البند (ح-6) من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023".