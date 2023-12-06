الإعمار: مشاريع فك الاختناقات تسير وفق الجدول الزمني المخطط

2023-12-06 20:50:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأربعاء، أن مشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمة الأولى تسير وفق الجدول الزمني المخطط، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدخلي بغداد مع ديالى والكوت.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسب الإنجاز في مشاريع فك الاختناقات المرورية متفاوتة ما بين مشروع وآخر"، مبيناً، أن "المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها".وأوضح الصفار، أن "مشروع تقاطع الفنون الجميلة من المشاريع التي حققت نسب إنجاز متقدمة ومن المتوقع إتمامه بالكامل في الربع الأول من العام المقبل"، مؤكداً، أن "عام 2023، شهد إطلاق المشاريع، فيما سيشهد عام 2024 افتتاح هذه المشاريع".وأضاف، أن "نسب الإنجاز في طريق مدخل بغداد - ديالى من جهة الشعب وصلت إلى 90 بالمئة، فيما بلغت النسبة في مدخل بغداد الكوت من جهة بسماية إلى 87 بالمئة"، منبهاً، إلى أن "نسب الإنجاز متقدمة وتجري وفق ما مخطط لها".