وفاة اعلامية عراقية

2023-12-06 20:59:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توفيت النحاتة والروائية والإعلامية العراقية اعتقال الطائي، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023) عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، بعد صراع مع مرض عضال في العاصمة المجرية بودابست.

وحظيت الراحلة الطائي بشهرة واسعة جداً في سبعينات القرن الماضي عند تقديمها لبرنامج (السينما والناس) من على شاشة تلفزيون العراق، إلا أن بعض الضغوط أدت إلى منع برنامجها من الظهور في عام 1978، كما تم نقلها من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى مكان آخر، الأمر الذي جعلها تغادر العراق نحو المجر؛ إذ أكملت دراستها العليا هناك وحصلت على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الفن السينمائي.

والراحلة قادها ولعها بمجال السينما إلى كتابة سيناريو وحوار فيلم كارتوني حمل عنوان "حي بن يقظان"، وكذلك فيلم آخر كان اسمه "أصيلة الفرس".

ومارست الكتابة القصصية والروائية؛ إذ صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "عندما نحب"، كما صدرت لها رواية "الأرملة"، فضلاً عن كتاب "ذاكرة الأشياء" الذي تناولت فيه بعض محطات حياتها.

وزارت العراق مرات عدة بعد عام 2003، وكانت تحرص دائماً على حضور الجلسات الأدبية والفنية.

وفور انتشار خبر وفاتها، نعاه لكثير من الفنانين والأدباء العراقيين على صفحاتهم الشخصية في منصات التواصل.



