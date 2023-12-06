2023-12-06 21:52:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة للإناث تحت 14 سنة، اليوم الاربعاء، مباراته الاولى امام المنتخب السوري بنتيجة 79-27 نقطة.

وقال المدير الاعلامي لاتحاد السلة عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الوطني العراقي لفئتي الاشبال والبنات يشارك في بطولة غرب آسيا المقامة في لبنان والتي انطلقت منافساتها اليوم".

واضاف ان منتخب العراق للإناث سيلاقي في مباراته الثانية المنتخب اللبناني مساء يوم الجمعة المقبل في قاعة بيبلوس جبيل في لبنان".