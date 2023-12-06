المالكي وطالباني يؤكدان أهمية حل المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم وفق الدستور

2023-12-06 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أهمية حل المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم وفق الدستور.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الائتلاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد ، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية . "واضاف، ان "الجانبين اتفقا على أهمية التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية من اجل مواجهة التحديات والحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد ، مشددين على أهمية حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وفق الدستور والقانون ، مؤكدين على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد بما فيها في محافظة كركوك" .