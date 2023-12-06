بالصور.. مدينة أور السياحية بحلتها الجديدة

2023-12-06 23:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يتواصل العمل في مشروع مدينة اور السياحية الجديدة ضمن مشاريع صندوق اعمار محافظة ذي قار.

وتتألف المدينة السياحية من المسرح السومري المفتوح ومسرح أور المغلق.

وكانت حكومة ذي قار، صادقت في آب الماضي، على التصاميم الأساسية لمدينة أور السياحية، لتكون بذلك أول مدينة متكاملة الخدمات من نوعها في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، التي ازدادت شهرتها العالمية بعد زيارة بابا الفاتيكان لها في ربيع العام 2021.

والتصميم يتضمن 5 قطاعات أساسية هي القطاع الديني والقطاع التعليمي والقطاع الخدمي والقطاع الترفيهي والقطاع السكني، والتي تمتد بمجملها على مساحة 370 دونما.

والهدف من بناء المدينة السياحية تأمين خدمات للسياح القادمين إلى مدينة أور الأثرية التي تبعد نحو كيلومترين اثنين، وقد أنجز مخططها بعد استيفاء جميع المتطلبات والمسوحات والدراسات لتكون بذلك مدينة جديدة ذات طابع سياحي ديني، وفقاً لمحافظ ذي قار.

وكشف أن "المدينة السياحية تضم متحفا ومسارح ومطاعم ومراكز ثقافية وكلية للآثار والأهوار".































