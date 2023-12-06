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الموارد المائية تستأنف أعمال تجفيف بحيرات الأسماك المتجاوزة

الموارد المائية تستأنف أعمال تجفيف بحيرات الأسماك المتجاوزة
الموارد المائية تستأنف أعمال تجفيف بحيرات الأسماك المتجاوزة
2023-12-06 23:52:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الموارد المائية، استئناف أعمال ردم وتجفيف بحيرات الأسماك المنشأة تجاوزاً في عموم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه " بناءاً على التوجيهات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمربي الأسماك لمنحهم الفرصة الكافية لرفع التجاوزات المتمثلة ببحيرات الاسماك بشكل طوعي ، وبعد إنتهاء المدة الممنوحة لهم ، وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله ، استأنفت الملاكات الفنية والهندسية في الوزارة ،أعمالها بإزالة وردم وتجفيف بحيرات الأسماك المنشأة تجاوزاً ، في عموم البلاد ومنها قاطع المدائن".
واضافت ، ان " ملاكات إدارة صيانة مشاريع الري والبزل بغداد ، وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية في بغداد ، ودوائر الزراعة والكهرباء وبإسناد من قبل القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية ، نفذت العملية باستخدام الآليات التخصصية لردم وإزالة وتجفيف البحيرات المنشأة تجاوزاً في قاطع المدائن ، من أجل تأمين إيصال الحصص المائية لذنائب المشاريع ، وتحقيق التوزيع العادل للمياه على جميع المستفدين".
 ومن الجدير بالذكر إن عمل ملاكات الوزارة ضمن قاطع المدائن ، قد قسم الى ثلاث قواطع ( اللج _ الكرزية _ الأوقاف ) ،ردمت وجففت أكثر من ٩٢٧ بحيرة في وقت سابق ، والأعمال مستمرة ضمن الحملة الجديدة لإزالة كافة التجاوزات ضمن قاطع المسؤولية .



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