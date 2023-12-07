السيتي يسقط أمام أستون فيلا واليونايتد يتخطى تشيلسي في البريميرليج

2023-12-07 01:34:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأسقط أستون فيلا ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك ضمن لقاءات الجولة 15 من البريميرليج.وسجل هدف أستون فيلا الوحيد ليون بايلي في الدقيقة (74).وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 30 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع.وفي مباراة أخرى، حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على حساب تشيلسي 2-1، في قمة الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي احتضنها ملعب أولد ترافورد.وجاءت ثنائية الشياطين الحمر بتوقيع سكوت ماكتوميناي في الدقيقتين (19) و(69)، فيما أحرز كول بالمر هدف تشيلسي الوحيد (45).بهذه النتيجة، رفع اليونايتد رصيده للنقطة 27 في المركز السادس، فيما تجمد تشيلسي عند 19 نقطة في المرتبة العاشرة.