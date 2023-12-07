2023-12-07 02:22:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها وفاة مواطن صيني الجنسية يعمل بمطار الناصرية ومقتل شخص على يد ابن عمه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً دون العشرين من عمره قتل رميا بالرصاص أثناء رعي الإبل في منطقة الگطيعة، غربي مدينة الناصرية "، لافتا إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما التحقيقات الأولية تشير إلى أنه قتل عن طريق الخطأ".

وأضاف المصدر، كما أن "مواطنا صيني الجنسية في الأربعينيات من عمره يدعى (رين شو تاو) ويعمل ضمن الفريق الصيني العامل في مطار الناصرية تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمشفى وتوفي هناك بسبب جلطة قلبية".

وتابع المصدر، كما أن "امرأة أصيبت بطلق ناري من سلاح كلاشنكوف مع ابنتها على يد زوجها بسبب خلافات عائلية، ثم لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية"، مبينا ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وبدأت حملة تفتيش للبحث عن الجاني".