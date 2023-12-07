ريال مدريد يمهل مبابي 15 يوما كفرصة أخيرة

2023-12-07 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واعكشفت صحيفة "آس" الإسبانية النقاب عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وجه "إنذارا أخيرا" إلى الفرنسي كيليان مبابي يطالبه فيه بتحديد مصيره.وأضافت الصحيفة أن بيريز سيجري اتصالا بمبابي وممثليه اعتبارا من مطلع كانون الثاني المقبل، ليبلغ قائد منتخب فرنسا بأن أمامه 15 يوما للرد على عرض الريال وهي مدة يعتبرها بيريز كافية لاتخاذ قراره النهائي.وإذا مرت المهلة من دون الحصول على رد، سيغلق الريال ملف اللاعب تماما، ويتجه للتركيز على محاولة إقناع النجم النرويجي الهداف إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، باللعب للريال في صيف 2024.وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وحتى الآن لا توجد محادثات بشأن تجديد العقد، وعلى ما يبدو بأن مبابي لن يجدد عقده مع النادي الباريسي.