النفط ينتعش من أدنى مستوياته في ستة أشهر

2023-12-07 08:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة السابقة، لكن المستثمرين ظلوا قلقين بشأن تباطؤ الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.68 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 69.80 دولارا للبرميل.

وقالت تينا تنغ، محللة الأسواق لدى سي إم سي ماركتس، في مذكرة: "ربما كانت أسواق النفط في منطقة ذروة البيع"، وهو ما قد يعني أن التعافي هو "انتعاش قصير المدى".

إن السوق أصيبت بالفزع في الجلسة السابقة من البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات.

وقال محللو ANZ إن بعض الاتجاه الهبوطي كان أيضًا نتيجة لارتفاع مخزونات الوقود المنتج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين (USOILG = ECI) ارتفعت بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات لزيادة قدرها مليون برميل.

تشير عودة السوق إلى حالة التأجيل إلى أن هناك قلقًا أقل بشأن وضع العرض الحالي ويشجع المتداولين على تخزين البراميل.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 10% منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+ عن اتفاق.