تفاصيل حل ادارة الطلبة المؤقتة.. حبيب جعفر: طريقة ابعادي معيبة

2023-12-07 08:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشف أمين سر نادي الطلبة المؤقت باسم جمال، اليوم الخميس، أسباب إبعاده وعدد من أعضاء الهيئة المؤقتة للنادي وتسمية هيئة مؤقتة جديدة، فيما وصف عضو الهيئة الادارية حبيب جعفر طريقة ابعاده بأنها "معيبة ولا تليق بتاريخه" الرياضي مع الانيق.

وقال جمال، لوكالة شفق نيوز ان "الإبعاد جاء بعد انتهاء مدة عملنا كإدارة مؤقتة لنادي الطلبة وامدها ثلاثة أشهر بعد أن ارتأت وزارة التعليم العالي الجهة الراعية للنادي عدم التجديد عقب تريثت في اجراء الانتخابات الرسمية لإشعار آخر".

وأضاف جمال أن "الإدارة المؤقتة تم حلها بشكل طبيعي سيما بعد انتهاء عملنا"، مبيناً ان "الوزارة ارتأت من وجهة نظرها عدم التجديد وتكليفها شخصيات جديدة لإدارة النادي لثلاثة اشهر اخرى لحين إجراء انتخابات رسمية".

من جانبه قال النجم الدولي السابق، حبيب جعفر، لوكالة شفق نيوز "تفاجأت بإبعادي من الهيئة الادارية لنادي الطلبة المؤقتة وعلمت بالموضوع عن طريق الصدفة وكان الأجدر ابلاغي بشكل رسمي واحترام تاريخي".

واضاف، "لقد تم ابعادي بطريقة معيبة لا استحقها كوني ابن النادي ولاعب خدم الطلبة والمنتخب الوطني سنوات طويلة".

وبيّن جعفر ان "إبعادي بهذه الطريقة من الهيئة الادارية المؤقتة ظلم واجحاف بحق تاريخي الكروي الحافل بالانجازات"، مبيناً ان "المشكلة ان رئيس النادي المؤقت الذي تم التجديد له غير رياضي".

وكانت اللجنة الاولمبية قررت حل الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة بناء على رغبة وزارة التعليم العالي وتشكيل هيئة اخرى مؤقتة يستمر عملها 3 أشهر فقط.

وتألفت الهيئة المؤقتة الجديدة من: صلاح الفتلاوي رئيساً، وصباح قاسم عضواً، حيدر مقصود عضواً، وايمان صبيح عضواً، وحيدر جعفر عضواً ، ورياض مزهر أمين السر.