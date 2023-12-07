تفكيك شبكات دولية للمخدرات جنوبي العراق

2023-12-07 09:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، القبض على 7 تجار مخدرات وتفكيك شبكاتهم "ذات الارتباط الدولي" جنوبي العراق.

وقالت شؤون المخدرات في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت 22 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، وألقت القبض على 7 متاجرين بالمخدرات وفككت شبكاتهم المحلية ذات الارتباط الدولي.

وبينت أن ذلك تم بعمليتين منفصلتين نفذتا في البصرة وذي قار (جنوبي العراق)، موضحة أنه سيتم الإعلان عن باقي التفاصيل حال انتهاء التحقيق .