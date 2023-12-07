أمطار غزيرة.. توقعات طقس العراق الايام المقبلة

2023-12-07 09:36:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في العراق، إلى هطول أمطار تمتاز بغزارتها بالمناطق الشمالية وأجزاء من الوسطى يوم الخميس والاسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي العراقي محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أمطاراً عشوائية وخفيفة متوقعة فجر يوم الخميس"، متوقعا "هطول أمطار غزيرة في المناطق الشمالية، وأجزاء من الوسطى، وخفيفة في جنوب بغداد وجنوب بابل وواسط وجنوب ديالى".

وأضاف، "أما أجواء يوم الجمعة فهي مستقرة عموماً، وفي (كربلاء والنجف والديوانية) أمطار خفيف غير معتبرة، حسب خرائط توقعات المركز الأوروبي".

بدوره قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى تعرض البلاد ابتداءً من فجر السبت إلى تقدم منخفض ممطر متوسط الفعالية يؤثر في المدن الشمالية والمنطقة الوسطى وأقسامها الغربية.

وأضاف الجابر، أن باقي مدن الفرات الأوسط تختصر على زخات مطر متفرقة.

وأشار الزيادي، إلى أن هناك مجدداً منخفض ممطر يبدأ صباح يوم 13 /كانون الأول الحالي منتصف الأسبوع المقبل يؤدي إلى أمطار غزيرة شمالي البلاد ومتوسطة الشدة باقي المدن، فيما ستبقى درجات الحرارة متذبذبة بين الارتفاع والهبوط.